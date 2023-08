L'entraineur du PSG est passé à l'action pour Mbappé

Amadou Diawara

Alors qu'il refusait de prolonger avec le PSG, Kylian Mbappé était en guerre avec sa direction, qui l'a mis à l'écart pendant plusieurs semaines. Arrivé il y a peu à Paris, Luis Enrique aurait tenté d'arranger la situation entre son numéro 7 et les hautes sphères parisiennes, et ce, en jouant les entremetteurs.

Lors de l'été 2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option, avec le PSG. Par l'intermédiaire d'une lettre, le numéro 7 parisien a fait savoir à sa direction il y a quelques semaines qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'au 30 juin 2025.

PSG : Le Real Madrid attend un appel pour le transfert de Mbappé ! https://t.co/lUCAx6Y8f5 pic.twitter.com/P11qcT2bVt — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

Enrique est intervenu pour Mbappé

Refusant catégoriquement de perdre Kylian Mbappé librement et gratuitement dans un an, le PSG a décidé de le placer sur le marché et de le mettre à l'écart du groupe de Luis Enrique. Alors que les deux camps étaient en guerre pendant plusieurs semaines, le technicien parisien a essayé d'arranger les choses.

«Kylian Mbappé, sa place est au PSG»