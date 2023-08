C'est terminé pour Thierry Henry

Amadou Diawara

Libre de tout contrat, Thierry Henry devrait prendre la succession de Sylvain Ripoll à la tête de l'équipe de France Espoirs. En effet, le comex de la FFF aurait choisi le champion du monde 98 à l'unanimité lors de sa réunion de ce lundi après-midi. Thierry Henry aurait signé un contrat jusqu'en 2025.

Engagé avec aucune équipe actuellement, Thierry Henry devrait remplacer Sylvain Ripoll, remercié par la FFF. En effet, d'après les informations du Parisien , RMC Sport , L'Equipe et de Téléfoot , le champion du monde 98 va devenir le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Lors de sa réunion de ce lundi après-midi, le comex de la Fédération Française de Football aurait choisi Thierry Henry à l'unanimité. Intéressé par le challenge, l'ancien technicien de l'AS Monaco aurait signé un contrat jusqu'en 2025.

La FFF a choisi Thierry Henry a l'unanimité

La grande mission de Thierry Henry sera donc de préparer l'équipe de France Espoirs pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Et pour remplir cette mission, le nouveau sélectionneur tricolore dévoilera sa première liste dans 10 jours, et ce, pour le rassemblement de septembre avec la génération 2002.

Thierry Henry est le nouveau sélectionneur des Espoirs