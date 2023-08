OM : Le calvaire touche à sa fin pour Guendouzi

Arnaud De Kanel

Rien ne va plus pour Mattéo Guendouzi. Au sortir d'une saison compliquée sous Igor Tudor, l'international français a plombé les siens sans le vouloir face au Panathinaïkos en concédant le pénalty égalisateur et en manquant sa tentative lors de la séance de tirs aux buts. Abattu, le vice-champion du monde devrait sans aucun doute quitter l'OM avant la fin de ce mercato.

« Mattéo est évidemment très triste, il n’a pas eu de chance aujourd’hui, notamment sur le pénalty concédé, mais il a tout notre soutien. C’est important dans les moments comme ça de souligner qu’on est tous responsables, qu’on partage cette responsabilité en tant que groupe. Je répète qu’aujourd’hui, le destin n’a pas voulu qu’on se qualifie. » Tels étaient les mots de Marcelino après l'élimination au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions face au Panathinaïkos. Le coach de l'OM avait volé au secours d'un Mattéo Guendouzi totalement abattu. Le milieu de terrain vit des semaines très délicates depuis quelques temps, certainement ses dernières avec Marseille.

Le calvaire de Guendouzi

Passé en quelques semaines d'un titulaire indiscutable avec Jorge Sampaoli en jouant à son poste à un joueur beaucoup moins indispensable avec Igor Tudor, Mattéo Guendouzi sort d'une saison compliquée. Poussé vers la sortie, il comptait sur la nomination de Marcelino pour se relancer. Mais son aventure à Marseille tourne au vinaigre. Cambriolé lors du match face au Bayern Leverkusen, Guendouzi n'avait pas abordé cette nouvelle saison de la meilleure des manières. Logiquement préoccupé par sa sécurité et pour celle de sa famille, le milieu de terrain de l'OM n'a pas retrouvé le sourire sur le terrain. Auteur d'une rentrée cauchemardesque face au Panathinaïkos dans une soirée où rien ne lui a souri, il est apparu le visage très marqué vendredi à Metz. Son départ ne fait plus de doute.

Un départ inéluctable ?