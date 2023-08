Transfert surprise à 7M€, l’OM sort du silence en coulisses

Jean de Teyssière

L'OM reste actif sur ce mercato estival et continue de vouloir recruter, notamment dans le domaine offensif. Dernière idée en date, Nadiem Amiri, le joueur du Bayer Leverkusen. Auteur d'un superbe corner direct face à l'OM lors du dernier match amical du club (1-2), le milieu de terrain allemand n'aurait cependant aucun accord avec l'OM.

Marcelino s'inquiète de l'effectif marseillais, peu fourni. Pour répondre favorablement à la demande de l'entraîneur espagnol, les dirigeants de l'OM tentent de faire venir des joueurs, notamment à vocation offensive. Mais le club phocéen semble avoir du mal à trouver son bonheur, et pour le moment, aucun accord n'est à signaler.

Aucun accord avec Isidor

Le quotidien des Bouches-du-Rhône, La Provence , n'apporte pas de bonnes nouvelles concernant le mercato de l'OM. En effet, alors que de nombreuses circulaient, et prétendaient que l'OM et l'attaquant français du Lokomotiv Moscou, Wilson Isidor avaient trouvé un accord, le quotidien régional annonce qu'aucun accord n'existe entre les deux parties. Et il se pourrait que ce soit le même son de cloche pour une autre piste olympienne.

L'OM dément pour Amiri