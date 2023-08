PSG : Le Real Madrid attend un appel pour le transfert de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien que réintégré au groupe, Kylian Mbappé n'est pas encore assuré de rester au PSG sur le long terme. Les discussions pour une prolongation se poursuivent avec le club parisien, mais dans le même temps, le Real Madrid reste à l'affût pour un éventuel transfert. Le club merengue attendrait ainsi un appel de Fayza Lamari, la mère de l'attaquant du PSG.

Quel avenir pour Kylian Mbappé ? Longtemps mis à l'écart, l'attaquant français a finalement été réintégré au sein du groupe de Luis Enrique, mais son avenir au PSG n'est pas scellé pour autant. En effet, son contrat s'achève toujours en 2024 et sans prolongation, un départ est toujours possible ce que n'envisage pas le club de la capitale. Par conséquent, le Real Madrid reste à l'affût.

PSG : «La plaisanterie est totale», Mbappé prend un coup de pression sur le mercato https://t.co/KbuquEmaR6 pic.twitter.com/fKYjqQPr0Q — le10sport (@le10sport) August 21, 2023

«Le Real Madrid attend un appel de Fayza Lamari»

Présent sur la chaîne Twitch de Ruben Martin, Carlos Carpio, journaliste de MARCA , assure que « le Real Madrid attend un appel de Fayza Lamari confirmant le transfert de Kylian Mbappé pour 230M€ (la limite de Madrid). L'appel pourrait encore arriver. Le Paris Saint-Germain et Mbappé sont en pourparlers ».

Réunion cruciale entre le Qatar et le PSG