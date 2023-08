PSG : Le Real Madrid encore victime d'un mauvais coup de Mbappé ?

Jean de Teyssière

Le PSG et Kylian Mbappé ont renoué le contact et les discussions sont en train de prendre la direction d'une prolongation de contrat. L'ultimatum posé par le président, Nasser al-Khelaïfi en juillet dernier, demandant à Mbappé de prolonger ou de partir est en train de porter ses fruits, si l'on en croit les médias espagnols. Car le PSG pourrait à nouveau se servir de la fin de contrat à venir de son numéro 7 pour le prolonger et ainsi rejouer un mauvais tour au Real Madrid…

Le PSG continue de discuter avec Mbappé pour trouver un terrain d'entente. Pour l'instant, Kylian Mbappé n'a pas annoncé qu'il partirait, ni qu'il prolongerait son contrat. Mais le club parisien continue tout de même de parler avec son numéro 7 et des émissaires qataris ont même rencontré le champion du monde 2018 ce dimanche. Et leur stratégie semble être claire.

Nouvelle réunion prévue pour Mbappé

Après la réunion de ce dimanche entre Mbappé et le PSG qui s'est bien déroulée, selon AS , une nouvelle réunion va avoir lieu entre le PSG et Mbappé. Et cette fois-ci, le président du club, Nasser al-Khelaïfi sera présent. Le tout est maintenant de savoir l'issue de ce feuilleton.

Le Real Madrid encore piégé ?