Galtier est annoncé au FC Nantes, un joueur prend position

Hugo Chirossel

Battu le week-end dernier par Toulouse, le FC Nantes a enchaîné avec une deuxième défaite consécutive ce dimanche contre le LOSC. Alors que l’on est qu’au début de la saison, Pierre Aristouy est déjà annoncé sur le sellette et les dirigeants nantais penseraient notamment à Christophe Galtier pour le remplacer. Les joueurs semblent en tout cas derrière leur entraîneur, à l’image de Marcus Coco.

Maintenu in extremis en Ligue 1 la saison passée, le FC Nantes voulait bien démarrer celle-ci et ne pas être plongé en plein doute dès son commencement. Mais dès la défaite à domicile contre Toulouse le week-end dernier (1-2), les rumeurs autour de l’avenir de Pierre Aristouy ont commencé à émerger. D’après L’Équipe , le technicien de 43 ans serait déjà menacé et la direction du FC Nantes penserait à Christophe Galtier pour le remplacer.

Mercato : Le FC Nantes a bouclé un transfert à 6M€ https://t.co/Q9teF6HpuW pic.twitter.com/WbEasTZfYD — le10sport (@le10sport) August 20, 2023

Deuxième défaite consécutive contre le LOSC

En cas de changement d’entraîneur, les Canaris apprécieraient également Frédéric Antonetti. La deuxième défaite consécutive du FC Nantes ce dimanche sur la pelouse du LOSC (2-0) risque de ne pas atténuer les rumeurs sur un possible changement d’entraîneur. Même si, comme l’a confié Marcus Coco au micro de Prime Vidéo , les joueurs nantais sont derrière Pierre Aristouy.

« On est à fond derrière lui »