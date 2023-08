Mercato : Le PSG galère avec Verratti, ils balancent

Thomas Bourseau

Marco Verratti a certes prolongé son contrat jusqu’en 2026 en décembre dernier. Pourtant, sa collaboration avec le Paris Saint-Germain semble toucher à sa fin. Annoncé du côté de l’Arabie saoudite, Verratti est poussé vers la sortie au PSG, mais le transfert s’éternise. La faute à Verratti ? C’est du moins le constat dressé par Jérôme Rothen et Emmanuel Petit.

Pendant des années, Marco Verratti a été qualifié comme un milieu de terrain aux qualités rares voire uniques de par sa technique et sa vision du jeu. Néanmoins, l’Italien a accumulé les blessures et son hygiène de vie, qui a souvent été pointée du doigt, semble le rattraper ces derniers mois. Désireux de lancer une révolution, en attestent les départs de Neymar et de Lionel Messi entre autres, le comité de direction du PSG souhaite tourner la page Marco Verratti malgré sa prolongation de contrat en décembre dernier, le liant au club jusqu’à l’été 2026.

«Verratti ? je ne veux plus en entendre parler dans le vestiaire»

Sur les ondes de RMC pour l’émission Rothen s’enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen a révélé que Marco Verratti s’attendait à un marché européen pour son transfert. « C’est fou qu’à son âge 31 ans, il n’y ait pas Barcelone ou un club en Europe qui met 50M€ sur Verratti. Lui il attend ça, il y croit. Comme quoi son image, son niveau de jeu, a pris un sacré coup quoi. ». Au contraire, il semblerait que ses options sur le Vieux Continent soient limitées, au point où l’Arabie saoudite est une véritable possibilité. Le10sport.com vous a révélé le 14 août dernier que Verratti était quasiment parti en Saudi Pro League dans l’esprit des dirigeants du PSG. Néanmoins, son transfert s’éternise et Jérôme Rothen prévient le Paris Saint-Germain que sa révolution ne voudra rien dire si Verratti demeure au club.



« C’est un problème pour le PSG de le garder, sachant que tu veux t’en séparer, parce que Marco Verratti est souvent blessé et ne peut pas se montrer. Et vu que le PSG veut changer son image, le message envoyé au vestiaire serait terrible de garder Marco Verratti. Je suis désolé, mais il ne va pas changer son hygiène de vie à 31 ans. (…) Moi en tout cas, je ne veux plus en entendre parler dans le vestiaire ».

«Manchester City ? S’ils ne sont pas venus, c’est qu’ils ont identifié quelque chose qui ne leur plaisent pas depuis des années»