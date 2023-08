Mercato : Une opération inattendue se confirme à l’OM

Pierrick Levallet

D'ici la fin du mercato, l'OM aurait prévu de se débarrasser de quelques joueurs afin de dégraisser son effectif. Le club phocéen penserait notamment à se séparer d'Isaak Touré, en manque de temps de jeu sur la Canebière. Pablo Longoria envisagerait d'ailleurs de l'inclure dans une opération plutôt inattendue pour attirer un autre défenseur cet été.

Très actif dans le sens des arrivées, l’OM entend également dégraisser son effectif d’ici la fermeture du mercato. Le club olympien s’est déjà débarrassé de Cengiz Ünder et de Ruslan Malinovskyi. Pol Lirola ne devrait plus non plus tarder à faire ses valises cet été. Mais l’OM pourrait également boucler un départ surprise avec Isaak Touré. En quête de temps de jeu puisqu’il n’est que quatrième dans la hiérarchie des défenseurs, le joueur de 20 ans serait ouvert à l’idée d’un départ.

L’OM boucle un nouveau transfert, le boss est aux anges https://t.co/ehGXgcu07w pic.twitter.com/8gzz8KPSYi — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

Lorient a déjà tenté sa chance pour Isaak Touré

Et dans la continuité de son prêt à l’AJ Auxerre la saison passée, Isaak Touré pourrait rebondir en Ligue 1. Le FC Metz serait intéressé par ses services. Et il y a quelques semaines, le FC Lorient était également sur le coup. L’Equipe a néanmoins dévoilé que l’OM avait fait capoter son transfert, Pablo Longoria réclamant 10M€. Les Merlus se seraient donc tournés vers une autre option avec Formose Mendy.

Vers un échange Meïté - Touré entre Lorient et l'OM ?