Transfert surprise à l’OM, c’est totalement validé

Thomas Bourseau

Quelques heures seulement après avoir annoncé l’arrivée en prêt de Joaquin Correa, l’OM semblerait avoir trouvé un accord avec Anderlecht pour le transfert du latéral droit Michael Murillo pour les trois prochaines années. Pierre Gerbeaud estime que l’OM a fait une bonne pioche.

L’OM a déjà bouclé sept recrues depuis le début du mercato. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi, Ismaïla Sarr, Pierre-Emerick Aubameyang, Iliman Ndiaye, Ruben Blanco et Joaquin Correa. Pour ce qui est du dernier cité, l’OM a officialisé son prêt payant d’une saison avec option d’achat vendredi soir.

Accord trouvé avec Anderlecht, Murillo va signer 3 ans à l’OM

Et il semblerait que Pablo Longoria soit sur le point d’accueillir une huitième recrue à Marseille en cette toute fin de mercato. D’après le journaliste Fabrizio Romano ainsi que RMC Sport , Michael Murillo devrait débarquer à l’OM après un accord trouvé entre le club phocéen et Anderlecht. D’après la Minute OM , un contrat de trois ans attendrait le latéral droit panaméen à l’Olympique de Marseille.

Il claque la porte et lâche d'étonnantes réponses sur l'OM https://t.co/8dMLhHabL1 pic.twitter.com/651KJPmans — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

«Murillo est intouchable en sélection. Un joueur qui a toujours performé»