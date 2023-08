PSG : La grande annonce de Sarkozy sur le feuilleton Mbappé

Thomas Bourseau

Ancien président de la République, Nicolas Sarkozy est un inconditionnel du PSG. Alors que le feuilleton Kylian Mbappé semble tourner en faveur du Paris Saint-Germain, l’ancien chef-d’état a félicité la gestion du club parisien en affirmant que c’est la bonne solution pour toutes les parties concernées.

Kylian Mbappé semble se diriger vers une continuité au PSG. Et ce, bien que le Paris Saint-Germain l’ait publiquement menacé de le vendre en juillet dernier s’il refusait de prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2024. À l’instant T, il ne semble y avoir aucun accord pour un nouveau bail à Paris, mais Mbappé a été réintégré dans le groupe parisien depuis le 13 août après avoir passé trois semaines sur le carreau.

Mbappé vers une prolongation ? Sarkozy valide !

Depuis, il est question d’un sérieux rapprochement entre le PSG et le clan Kylian Mbappé pour la suite des opérations et éventuellement une prolongation de contrat comme Sky Sports l’a confié en milieu de semaine. Habitué du Parc des princes et supporter du PSG, l’ancien président de la République Nicolas Sarkozy s’est enflammé de l’issue du feuilleton Mbappé.

«Je trouve que la solution choisie est la bonne pour lui, pour le club»