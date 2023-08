Daniel Riolo balance sur le nouvel attaquant de l’OM

Axel Cornic

A quelques jours de la fin du mercato l’Olympique de Marseille a officialisé sa dernière recrue offensive de l’été avec Joaquin Correa, arrivé en prêt de l’Inter. Les supporters sont désormais curieux de le voir à l’œuvre, mais Daniel Riolo ne part pas vraiment optimiste concernant l’international argentin, qui peut évoluer dans l’axe de l’attaque comme sur le côté gauche.

Un retour d’Alexis Sanchez était annoncé depuis le début du mercato, mais finalement c’est un autre renfort offensif qui a débarqué à l’OM. Il s’agit de Joaquin Correa, qui a justement libéré la place pour le Chilien à l’Inter et qui a été prêté avec une option d’achat fixée autour des 10M€.

« On m’a dit que c’est un joueur de seconde catégorie, pour l’OM ça va »

Au micro de l’A fter Foot Daniel Riolo a commenté ce dernier coup de l’OM et a prévenu les supporters marseillais. « J’ai contacté des amis intéristes qui le voient. La première réaction ne plaira pas aux Marseillais car l’Inter, finaliste de Ligue des Champions, s’estime supérieur et ils disent que pour un club comme l’OM, ça va » a déclaré l’éditorialiste et journaliste de RMC Sport . « C’est un joueur de seconde catégorie. Je répète ce que j’ai entendu. Je ne dis pas que c’est méchant, je répète, je ne porte pas de jugement. On m’a dit que c’est un joueur de seconde catégorie, pour l’OM ça va ».

« Quand il jouait, on ne le trouvait pas formidable, c’est un joueur moyen avec de la bonne volonté, mais surtout pas un grand joueur »