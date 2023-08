Mercato : Le RC Lens veut boucler un transfert étonnant

Benjamin Labrousse

Malgré les pertes de Loïs Openda ainsi que de Seko Fofana durant ce mercato estival, le RC Lens a réalisé quelques transferts intéressants. Mais alors que les Sang et Or auront un calendrier chargé avec la Ligue des Champions, d’autres renforts pourraient arriver en cette fin de mercato. Désireux de doubler le poste de latéral gauche, le club lensois vise Bruno Onyemaechi de Boavista.

Auteur d’un exercice 2022-2023 sensationnel, le RC Lens espère continuer sur sa lancée. Malgré un début de saison quelque peu poussif, le club nordiste possède toujours un bel effectif et a récemment bouclé l’arrivée d’Elye Wahi afin de remplacer Loïs Openda parti du côté de Leipzig.

Le RC Lens veut signer un latéral gauche

Mais alors que le mercato estival touche à sa fin, Lens souhaite afficher un effectif complet. Pour cela, le club lensois chercherait à se renforcer au poste de latéral gauche, où seul Deiver Machado semble en mesure d’évoluer. Selon Foot Mercato , le RC Lens a sondé plusieurs profils comme Iago (Ausbourg), ou encore Lucas Piton (Vasco de Gama).

Bruno Onyemaechi ciblé par Lens