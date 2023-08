Un buteur débarque au FC Nantes, voilà les raisons

Baptiste Berkowicz

Le FC Nantes s'active sur le marché des transferts pour renforcer son secteur offensif. Après avoir récemment enregistré l'arrivée d'Adson, les Canaris sont parvenus à finaliser le dossier Matthis Abline en prêt malgré un intérêt du LOSC pour l'attaquant français. Le Stade Rennais souhaitait offrir à son joueur de 20 ans davantage de temps de jeu.

Le FC Nantes ne souhaite pas revivre la même situation que l'an passé. Sauvés in-extremis, les Canaris entendent assurer leur maintien le plus tôt possible malgré un début de saison plus que compliqué avec un seul point pris en trois rencontres de Ligue 1. Mais désormais, Nantes pourra compter sur Matthis Abline, prêté par Rennes après avoir prolongé son contrat.

Mbappé a tranché pour le transfert de cette star du PSG https://t.co/ucOkIakzFo pic.twitter.com/QKXxoK8ahM — le10sport (@le10sport) August 26, 2023

«Matthis ne peut pas être mis en avant au Stade Rennais comme il le souhaiterait»

Olivier Cloarec, directeur général de Rennes, a justifié le prêt d’Abline au FC Nantes : « En raison de la forte concurrence en attaque, Matthis ne peut pas être mis en avant au Stade Rennais F.C. comme il le souhaiterait mais on compte sur lui à moyen terme. C’est pour cette raison que nous le prolongeons avant qu’il ne soit prêté pour qu’il aille s’aguerrir ailleurs. C’est un joueur qui a montré qu’il pouvait performer au plus haut niveau, il a cependant besoin de temps de jeu »

«Il était important de prolonger Matthis Abline car c’est un attaquant qui marquera des buts»