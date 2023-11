RC Lens : Riolo balance cash après ce transfert historique

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par le RC Lens pour 30M€ en provenance de Montpellier cet été, Elye Wahi est devenu le joueur le plus cher de toute l'histoire du club nordiste. Et alors qu'il a rendu une copie décevante mercredi soir face au PSV Eindhoven, Daniel Riolo a pointé du doigt la prestation du buteur lensois.

Après la vente de Loïs Openda au RB Leipzig pour environ 50M€, bonus compris, le RC Lens a longtemps chercher son nouveau buteur durant le mercato estival. C'est donc finalement Elye Wahi (20 ans) qui a débarqué chez les Sang et Or pour la somme record de 30M€, soit le recrutement le plus onéreux de toute l'histoire du RC Lens sur le marché des transferts.

Riolo se lâche sur le transfert de Wahi

Auteur d'une prestation décevante mercredi soir contre le PSV Eindhoven en Ligue des Champions (défaite 1-0), Wahi a été pointé du doigt par Daniel Riolo sur RMC Sport : « Le gars fait une bonne saison. Mais il est transféré à Lens, donc bienvenue dans le monde de l’exigence, dans le monde de la Ligue des champions ! Cet été, il y avait des clubs plus importants que Lens qui le voulaient, il a fait le choix plutôt mesuré de l’étape intermédiaire », a lâché le chroniqueur de l'After Foot sur le jeune buteur du RC Lens.

