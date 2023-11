Le RC Lens a bouclé un transfert surprise, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le RC Lens a attendu la fin du mercato estival pour mettre la main sur Nampalys Mendy. Libre de tout contrat après son départ de Leicester en fin de saison dernière, le milieu de terrain n'avait pas prévu de remettre les pieds en Ligue 1, mais le discours de Franck Haise a été déterminant. Il est revenu sur les discussions avec l'entraîneur lensois.

Nampalys Mendy ne doit certainement pas regretter son choix. Tiraillé à l'idée de revenir en Ligue 1, le milieu de terrain a retrouvé du plaisir et du temps de jeu au RC Lens grâce à une adaptation express. Son association avec Salis Abdul Samed au milieu de terrain fait des merveilles pour le plus grand bonheur de Franck Haise, qui s'était personnellement impliqué dans ce dossier.

Haise a bouclé le transfert de Mendy

Dans un entretien à L'Equipe , Mendy est revenu sur son transfert et sur ses discussions avec Haise. « Le premier contact a eu lieu en milieu de mercato. Mais après, plus de retour. Lens est finalement revenu fin août. J'ai parlé avec Grégory Thil (le directeur technique), mais j'étais encore perplexe. La Ligue 1, je connaissais déjà et c'était non, c'était catégorique dans ma tête. Je voulais plutôt continuer à l'étranger. Mais j'ai parlé avec le coach, et tout s'est accéléré, tout s'est éclairé » a-t-il confié. Et le joueur ne semble pas regretter son choix.

« Ce qui m'a fait basculer, c'est surtout l'homme »