Un attaquant fait une annonce pour son avenir, le RC Lens va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé au RC Lens en 2019, Florian Sotoca ne devait pas s'attendre à une telle aventure avec les Sang-et-Or. L'attaquant français, qui reste un joueur majeur de Franck Haise, sait que du haut de ses 33 ans, sa carrière est plus proche de la fin que du début. Mais il compte bien en profiter à fond. Une annonce qui devrait réjouir les Lensois.

Depuis 2019, date à laquelle il a signé au RC Lens, Florian Sotoca a tout connu avec les Sang-et-Or. de la montée en Ligue 1 à la qualification en Ligue des champions. Et l’attaquant de 33 ans est d’ailleurs revenu sur les premiers résultats lensois en C1.

Sotoca annonce la couleur

« Le résultat nul (1-1) à Séville (lors de la 1re journée de la Ligue des champions) a été un petit peu le match référence du début de saison, même si tout n'était pas à jeter avant. Le groupe n'a jamais douté mais c'est vrai que ce match nous a fait du bien sur le plan mental. On a été menés cinq fois au score sur nos huit derniers matches sans défaite, ce qui prouve la capacité de réaction de l'équipe et l'état d'esprit qui anime le groupe », assure l'attaquant du RC Lens au micro de L'EQUIPE de choc sur La Chaîne L'EQUIPE , avant d'évoquer son avenir plus en détails.

«J'ai envie que ma carrière se prolonge le plus tard possible»