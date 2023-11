Transfert historique au RC Lens, il reçoit un coup de pression

Pierrick Levallet

Ayant perdu Loïs Openda cet été, le RC Lens s'est attaché les services d'Elye Wahi pour le remplacer. L'attaquant de 20 ans est d'ailleurs devenu le plus gros achat de l'histoire des Sang et Or. Mais alors que l'international Espoirs français peine à convaincre depuis le début de saison, Franck Haise n'a pas manqué de lui mettre un petit coup de pression.

Deuxième de Ligue 1 la saison passée, le RC Lens a perdu deux éléments majeurs de son effectif avec Seko Fofana et Loïs Openda. Pour remplacer l’attaquant belge, les Sang et Or sont allés chercher Elye Wahi, qui sortait d’une saison intéressante avec Montpellier. Acheté pour 35M€, l’international Espoirs français est devenu le plus gros transfert de l’histoire du club. Mais depuis le début de l’exercice 2023-2024, le buteur de 20 ans peine à convaincre (3 buts et 2 passes décisives en 12 matchs). De ce fait, Franck Haise est revenu sur la gestion d’Elye Wahi.

De la jalousie au RC Lens ? Ce cadre lâche sa réponse https://t.co/Nx6DJRpDWy pic.twitter.com/FeJFnS6Xo6 — le10sport (@le10sport) November 7, 2023

«Il faut être régulier tous les jours»

« Il est arrivé d'un club qui avait des principes de jeu, un système différent du nôtre. Il y a un certain nombre choses à appréhender. Il arrive aussi dans un club qui joue la Ligue des champions, avec des matchs à répétition, des semaines chargées et il a l'équipe de France espoirs en plus. Il y a une gestion de son physique, pour qu'il garde de la fraîcheur comme pour d'autres joueurs. L'apprentissage quand on a 20 ans, ça se fait par étape. Mais il est très à l'écoute. Il n'a pas encore tout acquis, mais je vois que les choses bougent et c'est très positif » a indiqué l’entraîneur du RC Lens en conférence de presse ce mardi.

«Il a encore des choses à aller chercher»