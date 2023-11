Mbappé - PSG : Une bombe est lâchée, c’est la panique au Real Madrid

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, le Real Madrid publiait un communiqué dans lequel le club insistait sur le fait qu'il n'y avait aucun négociation avec Kylian Mbappé. C'était une réponse aux rumeurs annonçant un accord entre le club merengue et l'attaquant du PSG. Une façon d'éviter les sanctions, et surtout les interrogations dans son vestiaire.

Alors que le rumeurs annonçant Kylian Mbappé au Real Madrid se sont accentuées ces dernières semaines, le club merengue a décidé de sortir du silence par le biais d'un communiqué : « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu'aucune négociation de ce type n'a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG ».

Le Real Madrid sort du silence pour Mbappé

Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid dément des contacts avec Kylian Mbappé, et selon les informations de MARCA , la raison est claire. Le club merengue craint effectivement une sanction. Et pour cause, il est interdit de négocier avec un joueur qui n'est pas entré dans les six derniers mois de son contrat. Il faudra donc attendre le 1er janvier.

La peur d'une lourde sanction ?