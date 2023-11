Il signe au PSG, c’est un grand changement

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après une saison en Allemagne, Randal Kolo Muani a fait son retour en Ligue 1 par la grande porte en rejoignant le PSG pour 85M€ bonus compris. L’international français change de dimension avec ce transfert, mais doit également s’adapter aux exigences de Luis Enrique, ce dont il avait pleinement conscience au moment de sa signature dans la capitale.

Randal Kolo Muani est sorti gagnant de son bras de fer avec l’Eintracht Francfort en rejoignant officiellement le Paris Saint-Germain dans les dernières secondes du mercato estival. Une année après son départ libre du FC Nantes, l’international français retrouve donc la Ligue 1 par la grande porte avec l’étiquette de recrue la plus onéreuse de l’été pour le PSG, avec un transfert estimé à 85M€ bonus. De quoi mettre une certaine pression sur les épaules, surtout lorsque l’on évolue sous les ordres de Luis Enrique.

« Je savais que ça allait changer de style de jeu »

Car en plus de devoir gérer la pression du PSG, Randal Kolo Muani est également en pleine phase d’adaptation du jeu de Luis Enrique. « Quand je suis arrivé ici, je savais que ça allait changer de style de jeu. J’avais vu comment le coach jouait , a confié le numéro 23 du PSG au micro de RMC. Pour moi, c’est un nouveau challenge, j’essaye de m’adapter de jour en jour, de prendre de mes coéquipiers qui le font bien aussi. Il y a pas mal de concurrence aussi devant donc j'essaye d’apprendre de tout le monde, de travailler de mon côté et de rentrer dans le style du coach. »

« L’équipe commence à se connaître de plus en plus »

Aligné dans l’axe dans un rôle de pivot, Randal Kolo Muani est également revenu sur la complicité existante ou qui se crée actuellement avec certains coéquipiers du PSG. « Avec Ousmane (Dembélé) j’ai quelques déclics qui pourraient venir. Avec Warren (Zaïre-Emery) ou Achraf (Hakimi) aussi. C’est un peu plus fluide sur le côté droit , reconnaît l’international tricolore. Je suis plus souvent sur le côté droit que le gauche si on remarque bien. Mais il n'y a pas de schéma préférentiel. On doit juste faire tourner le ballon pour essayer de faire bouger les adversaires. Ça se passe bien en ce moment. L’équipe commence à se connaître de plus en plus. »

« Il faut que je garde souvent le ballon dos au jeu »