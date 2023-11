PSG : Il tente tout pour le transfert de Mbappé, le Real Madrid va paniquer

Arnaud De Kanel

Le feuilleton Kylian Mbappé refait surface. Alors que le PSG vivait jusque-là un début de saison idéal et sans débats extrasportifs, la presse espagnole a décidé d'évoquer à nouveau le transfert du Français au Real Madrid. Mais en réalité, rien ne serait joué pour Mbappé et un autre club aurait foi en ses chances pour tenter de doubler tout le monde.

Kylian Mbappé sera libre de discuter avec les clubs de son choix au mois de janvier étant donné que son contrat arrive à expiration en juin. Et à deux mois de l'ouverture de cette fenêtre de négociations, les rumeurs refont surface. En Espagne, on assure que le capitaine de l'équipe de France aurait déjà trouvé un accord pour signer au Real Madrid, le tout avec une immense prime à la signature. En France, on indique que toutes les options sont possibles, aussi bien pour le PSG, le Real, mais aussi Liverpool.



Le Real Madrid dément pour Mbappé

Suite aux informations divulguées par les médias espagnols, le Real Madrid avait tenu à publier un communiqué pour démentir tout accord avec Kylian Mbappé. « Au vu des informations émises et publiées récemment par différents médias, qui spéculent sur de prétendues négociations entre le joueur Kylian Mbappé et notre club, le Real Madrid C. F. souhaite déclarer que ces informations sont catégoriquement fausses et qu’aucune négociation de ce type n’a eu lieu avec un joueur appartenant au PSG », écrivait le club madrilène. Le Real aurait pourtant tout intérêt à accélérer pour éviter de se faire doubler par Liverpool.

Klopp y croit