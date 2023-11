Un pote de Mbappé l’annonce, il a recalé le PSG… deux fois !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Neymar sur le côté, le PSG a décidé d'opter pour Ousmane Dembélé, qui n'a pas caché son envie de rejoindre la capitale tout au long de l'été. Ce mardi, l'international français est revenu avec transparence sur l'intérêt de Nasser Al-Khelaïfi et a confirmé que le dirigeant qatari n'était pas à son premier essai dans ce dossier.

Kylian Mbappé pouvait avoir le sourire cet été. L'un de ses meilleurs amis en équipe de France a débarqué au PSG. Il s'agit d'Ousmane Dembélé, qui a décidé de tourner la page FC Barcelone, malgré une excellente dernière saison sous les ordres de Xavi. La troisième tentative a donc été la bonne pour le PSG, qui avait noué des contacts avec Dembélé dès l'année 2017.





Al-Khelaïfi n'était pas à son premier essai

« Le PSG et le président (Nasser al-Khelaïfi) étaient intéressés depuis bien longtemps. Déjà, quand j'étais à Dortmund (2016-2017), on a commencé à avoir les premiers contacts. À ce moment-là, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Il y a eu des contacts en 2019 aussi, puis cet été. Le président a encore montré qu'il voulait vraiment me faire signer. J'ai parlé ensuite avec le coach et Luis Campos. Le projet m'a tout de suite plu » a admis Ousmane Dembélé dans un long entretien accordé à L'Equipe ce mardi.

« C'était un peu écrit que je signe au PSG un jour »