L'Arabie Saoudite a débarqué à Paris, une offre à 1Md€ est partie

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison dernière, Lionel Messi ne manquait pas de prétendants. Selon son biographe, Guillem Balague, Al-Hilal serait passé à l'action en lui proposant un chèque d'1Md€ par an. Une offre refusée par l'international argentin, qui a, finalement, fait le choix de s'engager à l'Inter Miami. Samedi dernier, il était revenu sur son choix.

Lionel Messi ne garde pas un merveilleux souvenir de son passage à Paris. Chahuté par les supporters du PSG à la fin de son parcours, le joueur argentin n'a pas prolongé son passage en France, malgré une offre de prolongation transmise par le Qatar. Libre de s'engager avec l'équipe de son choix durant l'intersaison, Messi espérait un retour au FC Barcelone. Le Ballon d'Or 2023 l'a admis lors de son entretien accordé à France Football samedi dernier. Mais malheureusement pour lui, l'opportunité ne s'est pas présentée.

Al-Hilal a lâché un gros chèque pour Messi

Par contre, d'autres formations ont tenté de le recruter à l'instar d'Al-Hilal. « Pendant le feuilleton Messi cet été, la délégation d'Al-Hilal est arrivé à Paris avec son jet privé, mais aussi avec une offre de 1 milliard par an, mais Messi n'a jamais considéré sérieusement son offre » a confié Guillem Balague, biographe de Lionel Messi, lors d'un entretien à Caught Offside.

Messi justifie sa décision