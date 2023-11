Zaïre-Emery pour remplacer Mbappé, le PSG a-t-il raison ?

La rédaction

Alors que Kylian Mbappé est entré dans sa dernière année de contrat, le risque est donc qu’il parte libre à l’issue de cette saison. Si tel était le cas, le PSG perdrait le leader de son projet et forcément, il faudrait en trouver un nouveau. Selon les derniers échos, c’est Warren Zaïre-Emery qui pourrait reprendre le flambeau en l’absence de Mbappé. Le bon choix pour le projet du PSG ?

En se séparant de Lionel Messi et Neymar lors du dernier mercato estival, le PSG a décidé de centrer son projet sur une seule et même star : Kylian Mbappé. Aujourd’hui, tout tourne donc autour du numéro 7 à Paris. Mais pour combien de temps encore ? L’incertitude est totale quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Mbappé. A 24 ans, le joueur de Luis Enrique est entré dans sa dernière année de contrat et si tout restait en l’été, le joueur du PSG pourrait se mettre d’accord avec son nouveau club dès le mois de janvier et partir librement à l’issue de la saison. Une catastrophe que le PSG tentera d’empêcher en prolongeant Kylian Mbappé, mais chez les champions de France, on se préparerait à toutes les éventualités.

Zaïre-Emery, le futur patron du PSG ?

Comme révélé par Relevo , le PSG travaillerait également sur un scénario où Kylian Mbappé ne serait plus là la saison prochaine. Forcément, cela serait un coup dur pour le club de la capitale qui perdrait le leader de son projet. Mais voilà que le remplaçant de Mbappé serait déjà connu et c’est Warren Zaïre-Emery qui pourrait alors devenir le nouvel emblème du PSG. A 17 ans, le néo-international français est le nouveau joyau du club de la capitale. Un diamant brut qui est en train d’exploser au plus haut niveau et que le PSG a bien l’intention de garder sur le long terme. En effet, une prolongation de contrat est dans les tuyaux pour Warren Zaïre-Emery, qui pourrait donc être le successeur de Kylian Mbappé comme leader du projet parisien.

Qui pour incarner le projet ?

Warren Zaïre-Emery est-il pour autant le joueur idéal pour mener le projet du PSG sur le long terme ? La question mérite d’être posée. Le club de la capitale ne ferait-il pas mieux de confier ce rôle à un autre joueur, peut-être plus expérimenté ? Enfin bien évidemment, pour le PSG, la meilleure solution resterait de conserver Kylian Mbappé le plus longtemps possible et que le champion du monde du monde 2018 continue d’être la figure de proue du PSG.



Alors, Zaïre-Emery est-il le bon candidat pour remplacer Mbappé au PSG ?