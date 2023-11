Le verdict tombe pour ces deux recrues du PSG

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont signé au PSG. Malgré leurs débuts en dents de scie à Paris, les deux attaquants français seront en Allemagne cet été. En effet, ils devraient être convoqués par Didier Deschamps pour disputer le prochain Euro.

Très performants avec l'Eintracht Francfort et le FC Barcelone la saison dernière, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont alarmé le PSG. A tel point que le club de la capitale a bouclé les transferts de ces deux attaquants français lors du mercato estival précédent.

Deschamps a confiance en Dembélé et Kolo Muani

Depuis le début de la saison, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont enchainé le bon et le moins bon sous les couleurs du PSG, leur acclimatation n'étant pas parfaite pour le moment. Malgré tout, ils jouissent toujours de la confiance de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus . En effet, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont été convoqués à tous les rassemblements de l'équipe de France en 2023-2024. D'ailleurs, ils seraient déjà assurés de disputer le prochain Championnat d'Europe des Nations s'ils sont aptes à jouer.

Dembélé et Kolo Muani présents à l'Euro ?