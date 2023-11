PSG : Mbappé prend une balle perdue à cause de Messi

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très remonté contre l'attitude de Lionel Messi qu'il estime très arrogant depuis son titre de champion du Monde avec l'Argentine, Julian Palmieri a dézingué l'ancien attaquant du PSG. Et dans ses critiques, l'ancien latéral gauche charge indirectement Kylian Mbappé pour son arrogance...

Lionel Messi a encore fait parler de lui à l'occasion du choc entre le Brésil et l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi, puisque le joueur de l'Inter Miami s'est retrouvé au coeur de vives tensions, comme ce fut le cas quelques jours auparavant contre l'Uruguay. Certains reprochent à l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG son arrogance démesurée sur le terrain depuis la victoire en Coupe du Monde l'hiver dernier, et Julian Palmieri fait désormais partie de ces détracteurs comme en témoigne son post sur son compte X .

« Un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé »

L'ancien joueur du SC Bastia et du LOSC dézingue Messi, et charge également Mbappé dans son message : « J’ai tellement hésité pendant des années...entre CR7 et Messi. Messi merci d’être enfin toi depuis cette coupe du monde un gros tocard qui a un melon du triple de celui de Mbappé... J’aimais tellement ce joueur que maintenant je le déteste autant », lâche Palmieri, qui ne semble donc pas vraiment porter Messi ni même Kylian Mbappé dans son coeur.

Il avait déjà taclé Mbappé