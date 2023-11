Le PSG a évité une catastrophe avec Zaïre-Emery

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery éclabousse de sa classe la Ligue 1 et la Ligue des Champions avec le PSG. D'après Vincent Labrune, le club de la capitale a eu chaud avec son numéro 33. En effet, le patron de la LFP estime que Warren Zaïre-Emery aurait quitté le PSG pour migrer vers l'Allemagne s'il avait éclos il y a quelques années.

Devenu un titulaire à part entière du PSG de Luis Enrique cette saison, Warren Zaïre-Emery enchaine les performances XXL. A tel point qu'il serait le plus grand jeune talent du PSG actuellement d'après Vincent Labrune. De surcroit, le président de la LFP (Ligue de Football Professionnel) a estimé que Warren Zaïre-Emery aurait quitté son club formateur s'il avait explosé il y a quelques années.

«Il y a quelques années, Zaïre-Emery serait parti en Allemagne»

« Aujourd’hui, le plus grand (jeune) talent du PSG n’est plus Kylian Mbappé. C’est Warren Zaïre-Emery, il a 17 ans. Il y a quelques années, ce même joueur serait parti en Allemagne, comme Dayot Upamecano ou Kingsley Coman. Est-ce que vous croyez qu’un gamin de 17 ans de région parisienne a envie d’aller en Allemagne pour le climat ou la langue ? » , a déclaré Vincent Labrune, avant d'en rajouter une couche.

«Si on a des moyens, ces joueurs-là vont rester chez nous»