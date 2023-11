PSG : Un crack pour remplacer Zaïre-Emery ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Nouveau coup dur pour Luis Enrique ! Touché à la cheville droite face à Gibraltar (14-0), Warren Zaïre-Emery sera absent jusqu’à la fin de l’année, et il va être rejoint dans l’infirmerie parisienne par Marquinhos, sorti sur blessure dans la nuit de mardi à mercredi. Une cascade de blessures qui pourrait permettre à Cher Ndour d’augmenter son temps de jeu.

C’est une trêve internationale à oublier pour le PSG ! Titulaire indiscutable sous les ordres de Luis Enrique depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery connaissait sa première sélection avec l'équipe de France samedi face à Gibraltar (14-0), mais le rêve s’est vite transformé en cauchemar pour le titi parisien, touché à la cheville droite sur l’action menant à son but. Le milieu de 17 ans restera éloigné des terrains jusqu’à la fin de l’année, obligeant Luis Enrique à revoir ses plans.

Kylian Mbappé rejoint Zinedine Zidane ! https://t.co/7WU68YUV2z pic.twitter.com/Z6aMzI5ul9 — le10sport (@le10sport) November 22, 2023

Après Zaïre-Emery, Marquinhos est absent

Cette semaine, L’Équipe indiquait que le repositionnement de Marquinhos dans l’entrejeu était une option envisagée pour pallier l’absence de Zaïre-Emery, mais un nouveau coup dur vient déjà écarter l’option à court terme. Alors qu’il affrontait l’Argentine avec le Brésil (1-0) dans la nuit de mardi à mercredi, Marquinhos a dû quitter les siens à la mi-temps, blessé à un ischio. Son absence semble d’ores et déjà actée pour la réception de l’AS Monaco vendredi, et le doute est permis pour Newcastle 28 novembre.

Une aubaine pour Cher Ndour ?