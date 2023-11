«L’un des meilleurs», le PSG monte au créneau pour un cadre

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Joueur le plus ancien du vestiaire parisien, Marquinhos ne fait plus l'unanimité. Ses prestations, notamment lors des rendez-vous cruciaux du PSG, ont été vivement critiquées. Mais Milan Skriniar, qui forme la charnière parisienne avec le Brésilien, a tenu à lui rendre hommage ce mercredi. Le défenseur slovaque estime que Marquinhos est l'un des meilleurs à son poste.

Agé aujourd'hui de 29 ans, Marquinhos tente de relever la tête après une dernière saison délicate au PSG. Ces derniers mois, le défenseur brésilien a reçu de nombreuses critiques. Sa fragilité lors des grands rendez-vous est pointée du doigt. Mais l'international brésilien, qui disputait une rencontre face à l'Argentine ce mardi, a tenu à défendre son bilan, mais aussi son début de saison.

Marquinhos répond aux critiques

« Le vrai Marquinhos toujours pas de retour ? Les gens sont influencés par les résultats. Et c'est vrai qu'ils sont moins bons, que ce soit avec la Seleçao comme avec le PSG en Ligue des champions, l'an dernier. Mais là, franchement, je pense que je fais de bonnes choses depuis le début de saison. Tout le monde peut faire des erreurs, ça m'est arrivé (contre Newcastle), mais en ce moment, je me sens bien, je travaille et je continue de progresser » a confié Marquinhos, qui évolue depuis le début de la saison aux côtés de Milan Skriniar.

Skriniar rend hommage à Marquinhos