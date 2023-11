Zaïre-Emery : Le PSG en colère, c'est une erreur

Thibault Morlain

Pour sa grande première avec l’équipe de France, Warren Zaïre-Emery a marqué, mais sur la même action, il s’est également blessé à la cheville. Un pépin qui va l’obliger à devoir rester sur la touche plusieurs semaines. Forcément, c’est un problème pour le PSG, qui va être privé de son phénomène pendant un moment. Mais le club de la capitale doit-il pour autant être en colère après cet événement ? Denis Balbir en doute.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery est devenu le plus jeune international français et également le plus jeune buteur de l’histoire de l’équipe de France face à Gibraltar. Une rencontre qui aura toutefois un goût amer pour le joueur du PSG qui s’est blessé à la cheville. Après examen, WZE ne devrait pas rejouer avant 2024 avec le club de la capitale. Un coup dur forcément pour le PSG et Luis Enrique, qui vont être privés de Zaïre-Emery alors que de grosses échéances arrivent…



« C’est surtout le destin, l’ironie du sort »

Dans des propos accordés à But Football Club , Denis Balbir a évoqué la blessure de Warren Zaïre-Emery avec l’équipe de France. Et selon lui, le PSG n’a pas à être en colère : « Warren Zaïre-Emery en a jusqu’à la fin de l’année civile à se retaper. Quand je vois ça, je pense au PSG, à la Coupe d’Europe… Je comprends que le PSG soit déçu pour Zaïre-Emery. Qu’il soit en colère, j’ai plus de mal. C’est surtout le destin, l’ironie du sort. Il aurait pu marquer trois fois et rentrer tout sourire au vestiaire. On ne peut pas anticiper les blessures ».

« Toujours facile de dire après le match que Deschamps aurait pu s’abstenir de l’exposer »