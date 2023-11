Une star du PSG veut ruiner les plans de Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Gianluigi Donnarumma et ses coéquipiers italiens peuvent avoir le sourire ce mardi, au lendemain du nul contre l’Ukraine (0-0) synonyme de qualification pour l’Euro 2024. Le portier du PSG a d’ores et déjà affiché ses ambitions en vue de l’événement, un objectif qu’il partage avec Kylian Mbappé, déterminé lui aussi à sortir vainqueur de la compétition en Allemagne.

L’Italie échappe à la catastrophe ! Absente des Coupes du monde en Russie puis au Qatar, la Squadra Azzurra a obtenu ce lundi son billet pour l’Euro 2024 après son nul face à l’Ukraine (0-0). « Il y a beaucoup de fierté, nous remercions tous les supporters. C'est aussi grâce à eux qui nous ont donné un coup de main incroyable dans les dernières minutes, c'est inexplicable , savourait après la partie Gianluigi Donnarumma. Nous sommes heureux, nous faisons la fête dans le vestiaire, nous sommes là aussi ».

L’Italie va défendre son titre

L’Italie va donc avoir l’occasion de défendre son titre en Allemagne, trois ans après sa victoire. Gianluigi Donnarumma avait été l’un des grands artisans du sacre de la Squadra , finissant l’Euro 2020 avec le trophée de meilleur joueur de la compétition. Le portier du PSG vise désormais la même réussite l’année prochaine.

Donnarumma a soif de victoire, Mbappé aussi