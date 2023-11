Zidane - Mbappé : Un projet de folie est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours sans club depuis la fin de sa seconde aventure sur le banc du Real Madrid, Zinedine Zidane a vu le poste de sélectionneur de l'équipe de France s'éloigner avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus pourrait de nouveau revenir au Real Madrid... avec Kylian Mbappé.

Zinedine Zidane espérait probablement prendre la succession de Didier Deschamps après la Coupe du monde au Qatar. Mais alors que l'équipe de France a atteint la finale, le sélectionneur a finalement été prolongé jusqu'en 2026, ce qui plombe le retour de Zidane.

Fiasco pour l’héritier de Zidane, il déballe tout https://t.co/0xEZozUsa6 pic.twitter.com/Ptkt2NzpEH — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Zidane vers son grand retour ?

Néanmoins, Zinedine Zidane vit peut-être ces derniers mois sans club. En effet, le départ de Carlo Ancelotti du Real Madrid se précise et pour le remplacer, la piste menant à Xabi Alonso a pris du plomb dans l'aile. Et pour cause, au micro du Chiringuito , José Alvarez affirme que l'actuel coach du Bayer Leverkusen prendra la succession de Thomas Tuchel sur le banc du Bayern Munich.

Un projet avec Mbappé au Real ?