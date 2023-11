PSG : Le transfert d’un international français fixé à 40M€ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Cet été, le PSG lorgnait notamment Khéphren Thuram pour renforcer l’entrejeu, une piste qui pourrait être réactivée alors que le secteur apparaît toujours comme l’un des chantiers de Luis Campos, visant principalement des joueurs issus de la formation française. Un dossier qui pourrait s’animer dès le mois de janvier à un certain prix.

Malgré l’intérêt suscité par son joueur, l’OGC Nice est parvenu à conserver Khéphren Thuram, pourtant dans le collimateur de plusieurs clubs prestigieux à l’instar du PSG. Le milieu de 22 ans est toujours courtisé sur le mercato, et Luis Campos pourrait être tenté de réactiver la piste alors que de nouveaux ajustements sont envisageables à l’avenir dans l’entrejeu, tout en portant son regard en priorité sur des joueurs issus de la formation française. En Italie, la Juventus et l’Inter sont d’ores et déjà positionnés.

Des discussions dès janvier ?

Et à en croire CalcioMercato.com , le dossier Khéphren Thuram pourrait s’animer dès le mois de janvier en raison de la situation contractuelle du joueur, engagé jusqu’en juin 2025. L’OGC Nice souhaiterait en effet récupérer au moins 40M€ pour l’international français, une somme qui pourrait être revue à la baisse si le principal concerné entre dans sa dernière année de contrat.

« Khéphren Thuram est prêt à faire le saut dans un grand club, mais... »