Le PSG prépare un transfert surprise

A l'approche du mercato d'hiver, le PSG s'active en coulisse afin de renforcer son effectif. Dans cette optique, deux postes sont régulièrement évoqués pour être renforcés, à savoir celui de milieu de terrain, mais également de latéral gauche. Et pour ce dernier, Luis Campos aurait activé une nouvelle piste.

Après un mercato estival rondement mené, le PSG devrait être plus calme cet hiver. Cela n'empêchera toutefois pas le club de la capitale de scruter le marché notamment dans l'optique de réajuster l'effectif. L'arrivée d'un latéral gauche fait notamment grandement parler compte tenu de la blessure de Nuno Mendes.

Le PSG observe Aït-Nouri ?

Et selon les informations de 90min , le PSG aurait d'ailleurs activé une nouvelle piste à savoir celle menant à Rayan Aït-Nouri. Luis Campos observerait le joueur de Wolverhampton depuis quasiment un an afin de préparer son transfert qui pourrait être facilité par la proximité entre Jorge Mendes et les dirigeants du PSG.

