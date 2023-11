Le PSG annonce un transfert et reprend une vieille tradition !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Mercredi soir, le PSG annonçait à la surprise générale avoir levé l'option d'achat du prêt Gonçalo Ramos, qu'il recrute donc définitivement pour 65M€ en provenance du Benfica Lisbonne. Une formule que les dirigeants parisiens ont pris l'habitude d'utiliser sur le marché des transferts depuis le début de l'ére QSI. Retour sur les anciennes opérations du même genre.

Attiré par le PSG lors du dernier mercato estival sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 65M€, Gonçalo Ramos (22 ans) ne réalise pas le début de saison le plus spectaculaire de sa carrière (2 buts inscrits en 15 matchs, toutes compétitions confondues). Et malgré cela, le club de la capitale a officialisé mercredi soir le transfert de son buteur portugais, et l'option d'achat a donc été levée auprès du Benfica Lisbonne. Ramos appartient donc désormais au PSG où il se retrouve engagé jusqu'en 2028.

« Vraiment content de continuer au PSG »

Via un message diffusé sur les réseaux sociaux du PSG, Gonçalo Ramos n'a pas dissimulé sa joie au sujet de ce transfert définitif au PSG : « Bonjour, je suis vraiment content de continuer au PSG. Je vais essayer de faire au mieux. Allez Paris ! », a lâché l'international portugais. Et cette formule de transfert faisant suite à une option d'achat est loin d'être un cas isolé depuis l'arrivée du Qatar à la tête du PSG.

Mbappé, Icardi, Ekitike... Le PSG a l'habitude du prêt avec option d'achat

En effet, la direction du club de la capitale a souvent employé cette formulé dans le but de présenter des comptes équilibrés et d'éviter une sanction du fair-play financier. Le premier concerné de l'ère QSI au PSG avait été Serge Aurier, arrivé en 2014 en provenance de Toulouse avec un prêt assorti d'une option d'achat de 12M€. En 2017, Kylian Mbappé débarquait en fanfare au Parc des Princes, et il avait été convenu avec l'AS Monaco un prêt avec une option d'achat obligatoire de... 180M€ ! D'autres deals du même ont été bouclés les années suivante avec Mauro Icardi (Inter Milan, 55M€), Sergio Rico (FC Séville, 6M€), Danilo Pereira (FC Porto, 16M€), Nuno Mendes (Sporting Lisbonne, 40M€) ou encore Hugo Ekitike (Reims, 35M€).