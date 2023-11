Luis Enrique doit régler un gros casse-tête au PSG

Pierrick Levallet

Durant cette trêve internationale, le PSG n'a pas été épargné par les blessures. En plus de Warren Zaïre-Emery, Luis Enrique ne pourra pas compter sur Marquinhos ce vendredi contre l'AS Monaco. De ce fait, l'entraîneur espagnol va devoir trouver une solution pour sa charnière centrale. L'ancien sélectionneur de l'Espagne penserait à deux joueurs pour remplacer le Brésilien.

La trêve internationale a fait de nombreuses victimes en Europe, et le PSG n’y a pas échappé. Le club de la capitale a vu Warren Zaïre-Emery et Marquinhos revenir blessés. Dans son point médical, la formation parisienne a annoncé que le défenseur central brésilien allait être absent une dizaine de jours en raison d’une douleur aux ischio-jambiers. Le capitaine du PSG va donc manquer la rencontre face à l'AS Monaco ce vendredi.

Il fait son retour au PSG ! https://t.co/TLcQ3dVeuR pic.twitter.com/6wIolRE2EP — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

Marquinhos déclare forfait pour Monaco

Luis Enrique va alors devoir résoudre un nouveau casse-tête au PSG avec le forfait de Marquinhos comme le rapporte Le Parisien . L’entraîneur parisien va devoir trouver quelqu’un pour accompagner Milan Skriniar. Dans cette optique, il pourrait miser sur Danilo Pereira, qui est en pleine possession de ses moyens à en croire son entourage.

Le PSG va devoir trouver une solution

Toutefois, son association avec Milan Skriniar pourrait être risquée. Danilo Pereira n’est pas vraiment complémentaire au joueur de 28 ans. De ce fait, Luis Enrique pourrait également décider d’aligner Lucas Hernandez aux côtés du Slovaque, et de placer Nordi Mukiele dans le couloir gauche. À suivre...