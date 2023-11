PSG : Luis Enrique se lâche sur la succession de Zaïre-Emery

Hugo Chirossel

Alors que le PSG reçoit l’AS Monaco vendredi soir au Parc des Princes, Luis Enrique ne pourra pas compter sur deux de ses joueurs : Warren Zaïre-Emery et Marquinhos. Un sujet évoqué par le technicien espagnol ce jeudi en conférence de presse. S’il a perdu deux éléments importants, il estime avoir les solutions nécessaires pour les suppléer.

Lors de son point médical publié ce jeudi, le PSG a notamment donné des nouvelles sur la situation de Warren Zaïre-Emery et de Marquinhos. Le premier sera absent jusqu’à la trêve hivernale, tandis que le second, touché aux ischio-jambiers, restera en soins pour les 10 prochains jours.

Luis Enrique pas inquiété par les absences

Ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour le PSG, qui reçoit l’AS Monaco vendredi, puis Newcastle mardi prochain en Ligue des champions. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Luis Enrique s’est voulu rassurant et estime que son effectif lui donne assez de solutions pour pallier ces absences.

«J’ai un effectif qui est le meilleur effectif du championnat»