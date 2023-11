Le PSG annonce un gros coup dur

Hugo Chirossel

Alors que le Brésil et l’Argentine étaient opposés lors de cette trêve internationale, Marquinhos quant à lui s’est blessé au cours de cette rencontre. Le défenseur de 29 ans a dû céder sa place à la mi-temps, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, puisqu’il devrait être absent pendant une dizaine de jours.

Après la dernière trêve internationale de l’année 2023, place désormais à la Ligue 1 et à la Ligue des champions pour les joueurs du PSG. Dans cette optique, deux rencontres importantes attendent les Parisiens, à commencer par la réception de l’AS Monaco vendredi soir pour le compte de la 13e journée de Ligue 1.

Marquinhos touché aux ischio-jambiers avec le Brésil

Mardi, c’est Newcastle qui viendra défier le PSG au Parc des Princes en Ligue des champions. Un match qui pourrait s’avérer décisif pour la suite de la campagne européenne du club de la capitale. Largement battus à l’aller (4-1), les hommes de Luis Enrique sont deuxièmes de leur poule et n’ont qu’un point d’avance sur les Magpies , troisièmes. Mais l’entraîneur du PSG va semble-t-il devoir se passer de son capitaine pour cette rencontre. En effet, Marquinhos s’est blessé pendant cette trêve internationale, lors du match opposant le Brésil et l’Argentine (1-0).

10 jours d’absence pour Marquinhos