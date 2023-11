Coup dur pour cette star, la réaction du PSG

Amadou Diawara

Lors du choc entre le Brésil et l'Argentine, Marquinhos s'est blessé aux ischio-jambiers. Alors qu'il fait son retour à Paris ce jeudi, le capitaine du PSG va passer des examens pour connaitre la nature exacte de sa blessure. Consciente que Marquinhos pourrait manquer le duel face à Newcastle ce mardi, la direction du PSG n'afficherait pas une grande inquiétude en attendant les résultats des tests physiques.

Dans la nuit de mardi à mercredi, le Brésil a accueilli l'Argentine de Lionel Messi. Et malheureusement pour la Seleção , elle a perdu à la fois Marquinhos et la rencontre. En effet, le capitaine du PSG a dû sortir sur blessure à la mi-temps, tandis que la bande à Lionel Messi s'est imposée par le plus petit des scores (0-1).

Marquinhos est touché aux adducteurs

Touché aux adducteurs, Marquinhos doit faire son retour à Paris ce jeudi d'après Le Parisien . Si le PSG n'a pas encore toutes les informations nécessaires pour déterminer la nature exacte de la blessure du défenseur brésilien, ce dernier doit passer des examens pour être fixé.

Le PSG n'affiche pas une grosse inquiétude