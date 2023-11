Luis Enrique lance une révolution, le vestiaire du PSG est aux anges

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La méthode Luis Enrique n'a pas encore totalement porté ses fruits. Le PSG n'est pas sorti de l'auberge en Ligue des champions et n'est pas, encore, parvenu à creuser l'écart en championnat. Mais malgré les résultats mitigés de son équipe, Milan Skriniar est ravi de la méthode employée par le technicien espagnol.

Quatre mois après son arrivée au PSG, Luis Enrique semble faire l'unanimité au sein de son vestiaire. Sauf que les résultats ne suivent pas toujours. Le club parisien n'est pas sorti d'affaire en Ligue des champions et devra réussir à vaincre Newcastle, mais aussi le Borussia Dortmund.

Skriniar valide l'arrivée de Luis Enrique

Lors d'un entretien accordé à PSG TV ce mercredi, Milan Skriniar s'est prononcé sur la méthode employé par Luis Enrique et sur les directives du technicien espagnol. Le défenseur slovaque a laissé entendre qu'il était ravi d'évoluer sous ses ordres à Paris.

« C’est vraiment un style de jeu que j’aime »