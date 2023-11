«Ce que j’ai vu de plus proche de Messi», le PSG cible un crack !

Thomas Bourseau

Estevao Willian, du haut de ses 16 ans, est considéré comme le successeur de Lionel Messi de par ses aptitudes et son style de jeu. L’attaquant brésilien de Palmeiras impressionnerait le PSG et certains clubs européens. Au sein du club de Messinho, la comparaison avec Messi a été faite et assumée.

Entre Lionel Messi et le PSG, l’histoire n’aura duré que deux saisons. Et pour le coup, le Paris Saint-Germain semblerait être prêt à miser sur celui qui est censé lui succéder d’après la presse brésilienne. Estevao Willian, 16 ans, figurerait dans les petits papiers du PSG qui aurait déjà formulé une offre de 35M€, sans succès, selon Relevo .

Le PSG tenterait sa chance pour Messinho, et l’Europe aussi

Le PSG ne se retirerait pas pour autant de la course à la signature de Messinho. Pour autant, le club de la capitale devra faire face à une concurrence féroce puisque d’après Relevo , plusieurs équipes européennes en pinceraient également pour l’attaquant de Palmeiras.

«Messi ? A cause de sa façon de manier le ballon, toujours près de son pied gauche»