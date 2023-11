Il fait son retour au PSG !

Amadou Diawara

Blessé depuis la trêve internationale de septembre, Marco Asensio devrait enfin reprendre la compétition avec le PSG. En effet, le milieu offensif espagnol serait en pleine possession de ses moyens actuellement. Ainsi, Marco Asensio postulerait pour une place dans le groupe de Luis Enrique pour le choc face à l'AS Monaco.

Lors de la trêve internationale de septembre, Marco Asensio a vécu un gros coup dur. En effet, l'international espagnol s'est blessé au pied et il n'a pas encore pu retrouver la compétition avec le PSG de Nasser Al-Khelaïfi.

Asensio est prêt à faire son retour

Selon les informations du Parisien , le calvaire de Marco Asensio serait enfin terminé. En effet, à en croire le média français, le milieu offensif de 27 ans serait actuellement en pleine possession de ses moyens physiques.

Asensio dans le groupe du PSG contre Monaco ?