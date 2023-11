PSG : Luis Enrique annonce deux renforts importants !

Pierrick Levallet

Après un bon début de saison, Marco Asensio a dû s'arrêter pendant plus de deux mois avec le PSG. Touché au pied, le joueur de 27 ans serait néanmoins en train de vivre la fin de son calvaire. L'international espagnol serait apte à la compétition comme annoncé par Luis Enrique, tout comme Danilo Pereira.

Touché au pied, Marco Asensio n’a plus joué avec le PSG depuis le 9 septembre dernier. Sa blessure a d’ailleurs mis un coup d’arrêt à son bon début de saison. En effet, l’attaquant espagnol commençait à se faire une place dans le onze de Luis Enrique. Auteur de deux buts et une passe décisive en trois rencontres, l’international espagnol se montrait plutôt intéressant.

Marco Asensio voit le bout du tunnel au PSG

Mais après plus de deux mois, Marco Asensio pourrait bien faire son retour dès ce vendredi contre l’AS Monaco. Le joueur de 27 ans serait désormais en pleine possession de ses moyens et serait ainsi apte à la compétition d'après Le Parisien . Luis Enrique pourra d’ailleurs également compter sur Danilo Pereira, qui était touché à la cuisse dernièrement.

Asensio et Danilo Pereira «sont à disposition»