PSG : Décision imminente pour le transfert de Kylian Mbappé ?

Axel Cornic

A bientôt 25 ans, Kylian Mbappé pourrait donner une nouvelle tournure à sa carrière. Le contrat qui le lie au Paris Saint-Germain se termine dans seulement quelques mois et logiquement, le Real Madrid est à nouveau annoncé comme une destination probable pour le Français. Mais de l’autre côté des Pyrénées on ne semble pas encore avoir oublié le passé…

Réintégré après un été agité, Kylian Mbappé n’a toujours pas réglé l’épineuse question de son avenir. Car son contrat se termine en juin prochain et pour le moment, il semble se diriger tout droit vers un départ libre. Mais le PSG ne semble pas encore paniquer, même si des pistes alternatives sont déjà évoquées pour oublier Mbappé.

Lâché par le PSG, il donne sa réponse au Real Madrid https://t.co/yo4cFPeEFu pic.twitter.com/uJvJ157rZa — le10sport (@le10sport) November 24, 2023

Le Real Madrid n’a pas oublié

Le club parisien a déjà montré par le passé pouvoir réussir un tour de force pour garder sa plus grande star. L’exemple parfait remonte au printemps 2022, où tout le monde voyait Mbappé rejoindre le Real Madrid, avant qu’il ne prolonge finalement au PSG avec un contrat record à la clé. Les éventements de cet été ont montré qu’une séparation pouvait être envisagée, avec notamment des tensions entre le clan Mbappé et le président Nasser Al-Khelaïfi, mais pour le moment une nouvelle prolongation semble rester la priorité.

Pérez seul à décider pour Mbappé