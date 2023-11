Une star de l’équipe de France monte au créneau pour Mbappé

Thibault Morlain

Auteur d’un triplé contre Gibraltar, Kylian Mbappé s’est donc une nouvelle distingué lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Que ce soit avec le PSG ou bien les Bleus, le joyau tricolore n’en finit plus d’impressionner. De quoi faire réagir son coéquipier en sélection, Jules Koundé, qui n’a pas manqué de soutenir Mbappé face à la pression constante à son égard.

A 24 ans, Kylian Mbappé est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. Il montre d’ailleurs régulièrement pourquoi avec le PSG et l’équipe de France. Un talent hors du commun qui s’accompagne forcément de grosses attentes et d’une énorme pression. Mais en fait-on beaucoup trop avec Mbappé ? Jules Koundé le pense…

Mbappé : Le nouveau plan du PSG est dévoilé https://t.co/UQ3SBnwUjn pic.twitter.com/FMpJ7KGTfS — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

« C’est un talent spécial »

Invité de l’émission Clique sur Canal+ , Jules Koundé a été interrogé sur Kylian Mbappé. Le joueur du FC Barcelone s’est alors enflammé pour son coéquipier en équipe de France, confiant : « Mbappé est-il meilleur au PSG ou en équipe de France ? C’est une question… Je trouve qu’il est excellent partout. C’est un talent spécial. On le sait. Les attentes qui sont autour de lui sont à la juste mesure de son talent. (…) Avec Mbappé, on sait qu’à tout moment on peut marquer des buts. A tout moment, la différence peut venir que ce soit de Kylian, mais on a énormément de talents en équipe de France. On a un vivier que tout le monde nous envie ».

Trop de pression sur Mbappé