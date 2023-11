Courtisé par le PSG, son agent annonce la couleur !

Benjamin Labrousse

Cet été, le PSG a lancé une véritable révolution en recrutant plusieurs joueurs français comme Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez, ou encore Bradley Barcola. Mais le club parisien a également lorgné d’autres Français comme Khéphren Thuram, resté à l’OGC Nice. Son agent a d’ailleurs évoqué un possible départ vers la Juventus.

De quoi sera fait le mercato hivernal du PSG ? Leader du championnat de France, le club de la capitale a perdu son joyau Warren Zaïre-Emery sur blessure, et semble désormais assez juste concernant la profondeur de son milieu de terrain. Le 1er novembre, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le PSG devrait recruter un nouveau joueur cet hiver, et qui ne sera pas un arrière gauche. De quoi relancer des vieilles pistes à Paris ?

Le PSG a lorgné Khéphren Thuram

Depuis plusieurs mercato déjà, le PSG suit d’ailleurs la situation de Khéphren Thuram. Le milieu de terrain de l’OGC Nice est cependant également convoité à l’étranger et notamment en Italie, ou à en croire CalcioMercato.com , l’Inter et la Juventus souhaiteraient recruter le Français.

«C’est vraiment trop tôt»