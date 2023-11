Mbappé déjà récompensé au PSG ? Une annonce est faite

Benjamin Labrousse

Actuel meilleur buteur du championnat de France avec 13 buts inscrits en 11 matchs, Kylian Mbappé va porter dès ce vendredi soir le nouveau badge « S1 » sur son maillot. Mis en place par la LFP ce jeudi, ce blason vise à distinguer le « Top Scoreur » de Ligue 1 chaque week-end. L’instance a d’ailleurs tenu à apporter plusieurs précisions à l’égard de cette distinction.

Kylian Mbappé attendu au tournant. Au sortir d’une trêve internationale prolifique pour le capitaine de l’équipe de France (triplé inscrit face à Gibraltar samedi dernier), l’attaquant de 24 ans retrouve le PSG avec un choc face à l’AS Monaco ce vendredi soir (21h) au Parc des Princes. Une rencontre dans laquelle Kylian Mbappé va inaugurer le nouveau badge « S1 » mis en place ce jeudi par la LFP, désormais porté chaque week-end par le meilleur buteur de Ligue 1. Avec 13 buts, le numéro 7 du PSG devance assez largement le Montpelliérain Akor Adams, auteur quant à lui de 7 réalisations.

La LFP apporte des précisions concernant le badge que portera Mbappé

Dans un communiqué officiel, la LFP a d’ailleurs donné plus d’informations concernant ce badge que va porter Kylian Mbappé : « Plus qu’un simple badge, le S1 constitue un véritable objet design, pensé par Tyrsa, l’artiste qui s’est déjà fait remarquer à de nombreuses reprises pour ses collaborations avec des marques prestigieuses telles que Dior, Louis Vuitton, Moncler et avec des artistes comme FKA Twigs ou Childish Gambino » .

«Symboliser l’excellence et la plus haute marche du classement»