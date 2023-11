Un projet colossal totalement relancé au PSG ?

Axel Cornic

Désirant acquérir le Parc des Princes, le Paris Saint-Germain se heurte depuis plusieurs années à l’inflexibilité de la Mairie de Paris, qui ne souhaite visiblement pas vendre. Des nouvelles solutions comme le Stade de France ou la création d’une toute nouvelle instance ont été évoquées, mais finalement le dialogue devrait reprendre entre les deux parties.

C’est l’un des gros dossiers au PSG. Après avoir construit un centre d’entraînement ultra moderne, les propriétaires qataris souhaitent acquérir le Parc des princes pour y faire quelques travaux et surtout, avoir un stade de propriété comme les plus grands clubs d’Europe. Sauf que la position du club et celle de la Mairie de Paris, propriétaire de l’enceinte du 16e arrondissement.

La Mairie de Paris prête à rouvrir les discussions ?

Les échanges semblent ainsi avoir été rompus après un énième échec, mais ce dossier semble loin d’être archivé. D’après les informations de La Gazzetta dello Sport , la Mairie de Paris souhaiterait relancer les échanges avec le PSG pour le rachat du Parc des Princes. Une excellente nouvelle, même si on ne sait pas encore si la position de la Mairie a évolué ces derniers mois.

« Le PSG n’ira jamais au Stade de France »