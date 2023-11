Riolo annonce «une excellente nouvelle» pour le PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Lundi soir, sur les ondes de RMC Sport, Daniel Riolo a annoncé que le PSG avait totalement abandonné son projet de rachat du Stade de France en raison de l'aspect financier trop compliqué du dossier. Et l'éditorialiste, qui n'était pas en faveur du projet, se réjouit de cette nouvelle...

Depuis maintenant plusieurs mois, le PSG est en conflit avec la Mairie de Paris et fait face à un mur dans sa volonté de racheter le Parc des Princes. Un plan B a donc été évoqué avec insistance et concerne un éventuel rachat du Stade de France de la part du club de la capitale, mais là-encore, ce dossier s'annonce particulièrement délicat si l'on en croit les récentes révélations de L'EQUIPE . Et Daniel Riolo a confirmé cette tendance négative lundi soir dans l'After Foot sur RMC Sport.

C'est mort pour le PSG au Stade de France ?

« Le PSG n’ira jamais au Stade de France. C’est une information parce qu’ils ont arrêté les discussions pour des raisons économiques. C’est à dire que les coûts de l’achat étaient trop élevés (600M€). En plus il fallait la moitié de cette somme pour mettre au norme, avoir un stade fonctionnel », a révélé l'éditorialiste de RMC , qui assure donc que le PSG ne déménagera pas à Saint-Denis. Et il s'agit d'une excellente nouvelle à ses yeux pour l'identité du club.

« Le PSG au Stade de France, ce n’est plus le PSG »