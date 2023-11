PSG : Un grand projet à 600M€ tombe à l’eau ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Désireux d'être propriétaire de son propre stade, le PSG s'est lancé depuis plusieurs mois dans un grand projet de rachat du Stade de France étant donné que la Mairie de Paris refuse de lui céder le Parc des Princes. Mais Daniel Riolo annonce que ce dossier ne verra pas le jour pour des raisons financières...

Ce n'est plus un secret, le PSG souhaite une évolution majeure dans les mois à venir quant à la situation de son stade, puisque la Mairie de Paris refuse catégoriquement d'entendre parler d'une vente du Parc des Princes. Et comme l'a récemment annoncé L'EQUIPE, le club de la capitale s'est bel et bien positionné comme un candidat crédible au rachat du Stade de France, mais l'opération pourrait finalement être plus compliquée que prévu.

Un statut qui pose problème au PSG

En effet, le quotidien sportif a précisé que si le PSG venait à déménager dans l'enceinte de Saint Denis, il devra conserver pendant 25 ans le statut de consortium et donc accueillir de manière prioritaire les matches organisés pour les équipes de France de football et de rugby. Une condition pas recevable aux yeux des dirigeants du PSG, qui aimeraient dans l'idéal renégocier cette clause.

« Le PSG n’ira jamais au Stade de France »